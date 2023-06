Maxence collectionne tout ce qui concerne le téléphérique de Huy.

Il y en a qui sont passionnés par le rallye, la danse ou encore la pêche. Maxence Massin l’est lui par… le téléphérique de Huy. Au point de rêver en devenir le conducteur lorsque celui-ci sera relancé. Car depuis 2012 et un crash d’hélicoptère, le téléphérique est à l’arrêt. Cela n’empêche pas Maxence de collectionner tout ce qui s’y rapporte.

" Quand j’étais petit, mes parents m’ont emmené une première fois au téléphérique. J’étais hyperimpressionné par l’infrastructure, par le vide. Et puis j’ai commencé à adorer, à demander à mes parents d’y revenir plusieurs fois, et à la fin ça devenait quasi tous les week-ends. Le conducteur du téléphérique me gardait près de lui. Je regardais son travail, comment il faisait fonctionner les deux cabines, monter, descendre, et ça m’a vraiment fasciné et épaté. Je ne sais pas combien de fois j’ai pris le téléphérique. Au moins une centaine de fois ", s’enthousiasme Maxence Massin.

" Mon rêve, ce serait d’être conducteur du téléphérique. Depuis que je suis petit, je ne vois que par ça. J’ai persévéré, je n’ai pas arrêté d’y penser. J’ai continué à collectionner et à garder les articles de journaux. J’aimerais aussi conserver le patrimoine de la Ville en récupérant la deuxième cabine du téléphérique, qui était encore dans les hangars il y a un an, et l’exposer dans mon jardin pour la conserver et la remettre à neuf ", poursuit-il.

" Je garde espoir qu’ils finissent les travaux assez rapidement et j’espère que je serai pris ici au téléphérique ", ajoute-t-il avec quelques étoiles dans le regard.

La relance du téléphérique est espérée d’ici la fin de l’année.