Max Walscheid heurte un casse vitesse et part en salto au cœur du peloton

La cinquième étape du Tour 2022 et ses pavés sont très redoutés. Pourtant les premières chutes sont survenues bien avant d’aborder les 11 secteurs pavés. La plus spectaculaire est à mettre à l’actif de Max Walscheid (Cofidis).



Le coureur allemand a perdu le contrôle de son vélo en percutant un casse vitesse. Il a déjanté et est parti en salto avant au cœur du peloton. En plus d’une belle frayeur, Walscheid s’est payé une jolie poursuite pour réintégrer le peloton.



Le sprinter de Cofids, 12e à Nyborg, occupe la 129e place au classement général de cette Grand Boucle. Il pointait ce matin à 5 minutes et 52 secondes de Wout van Aert.