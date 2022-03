Max Verstappen remporte son somptueux duel face à Charles Leclerc et le Grand Prix d'Arabie Saoudite

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième épreuve de la saison 2022 du Championnat du Monde de Formule 1.

Le Champion du Monde en titre a placé son attaque décisive sur Charles Leclerc (Ferrari) au 47ème des 50 tours de cette course disputée à toute allure sur le circuit urbain de Jeddah, au bord de la Mer Rouge. Le vainqueur du Grand Prix de Bahreïn était en tête depuis le seizième tour et la montée en piste de la safety car suite au crash de Nicholas Latifi (Williams).

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) s'est emparé de la troisième place devant le poleman mexicain Sergio Pérez (Red Bull), quatrième et assez malchanceux puisqu'il a procédé à son changement de pneus juste avant que Nicholas Latifi envoie sa Williams dans le mur.

Quinzième sur la grille de départ, Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé la course en dixième position et aurait pu viser beaucoup plus haut sans un manque de réactivité de son équipe, qui a manqué l'opportunité de le faire changer de gommes avant la Virtual Safety Car successive à l'arrêt en piste de la McLaren de Daniel Ricciardo.

Au classement du Championnat du Monde, Charles Leclerc, à nouveau auteur du tour le plus rapide, est plus que jamais leader avec un bilan de 45 points, soit 20 de plus que Max Verstappen (25), qui avait été contraint à l'abandon en fin de course à Bahreïn. Carlos Sainz, avec 33 points et deux podiums, conserve la deuxième position.

La prochaine épreuve de cette passionnante saison de Formule 1, ce sera à Melbourne, en Australie, le dimanche 10 avril prochain.