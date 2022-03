Max Verstappen ravi après sa victoire en Arabie Saoudite : "Fou, dur, mais j'ai adoré cette bataille !"

Après son abandon à Bahreïn, Max Verstappen a retrouvé le sourire ce dimanche soir sur le circuit de Jeddah, en Arabie Saoudite. Le Champion du Monde a renoué avec la victoire dès le deuxième Grand Prix de la saison après une superbe bagarre avec Charles Leclerc.

Sur ce circuit urbain excessivement rapide, la Red Bull a réussi à prendre le dessus sur la Ferrari, et le Néerlandais en est ravi !

"C'était fou, mais c'était aussi très dur !, s'est enthousiasmé Max Verstappen au micro de la RTBF. C'était très intense avec Charles sur la fin, c'est clair, mais c'était aussi très dur au niveau de la gestion des pneus. Ils se dégradaient énormément, et comme Charles était très rapide dans le premier secteur, j'essayais de ne pas trop les solliciter tout en réussissant à suivre le rythme. Après la Virtual Safety Car, j'ai eu l'impression que mes pneus étaient un peu plus frais que les siens, et j'ai pu passer à l'attaque. Charles a une nouvelle fois été très intelligent dans les derniers virages, et j'ai mis du temps à me mettre un peu à l'abri ! J'ai dû rouler à fond, faire trois ou quatre tours qualifs pour rester devant alors qu'il pouvait utiliser son DRS. C'était une belle bataille, j'ai adoré !"