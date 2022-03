Max Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu'en 2028 : "Garder le numéro un sur la voiture à long terme"

Le pilote néerlandais Max Verstappen, champion du monde en titre de Formule 1, a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, a annoncé jeudi l'écurie britannique basée à Milton Keynes.

Verstappen, 24 ans, a débuté en F1 en 2015 au sein de Toro Rosso, l'écurie sœur de Red Bull. Le Néerlandais a été promu dans l'équipe Red Bull l'année suivante en cours de saison, après quatre Grands Prix, échangeant sa place avec le Russe Daniil Kvyat. Il a depuis remporté vingt courses et le titre mondial 2021 au terme d'un suspens incroyable et d'un scénario digne des plus grands films sportifs hollywoodien.