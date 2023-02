Max Verstappen : "Notre plus grand concurrent cette saison ? Nous-mêmes !"

Les essais d’avant-saison ont lieu à Bahreïn. Max Verstappen et Red Bull annoncent déjà la couleur avec un pilote et une voiture performants. Le double champion du monde est un pilote atypique en Formule 1 et ses interventions en témoignent.

Stefano Domenicali, directeur de la Formule 1, a déclaré que Max Verstappen a joué un très grand rôle pour attirer de nouveaux fans et pour la popularité de la Formule 1. Une déclaration que le pilote néerlandais ne confirme pas tout à fait. "Non, je suis simplement moi-même, je dis ce que je pense. De manière générale, j’essaie d’être performant sur le circuit. Mais, oui, je vois bien qu’il y a une importante fan base qui vient des Pays-Bas notamment et c’est beau pour la Formule 1."

La nouvelle voiture de Red Bull, la RB19, a l’air de bien fonctionner pour le champion du monde et un peu moins pour son coéquipier Sergio Pérez. Mais selon Max Verstappen c’est logique car le Mexicain n’a pas encore passé autant de temps que lui dans la nouvelle voiture de l’écurie Red Bull.

Cette dernière sera d’ailleurs pénalisée cette année dans l’amélioration de sa monoplace. En effet, en fin d’année dernière, l’écurie a écopé d’une amende de sept millions de dollars et d’une réduction de 10% du temps de développement de sa voiture en soufflerie, pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021. Ce n’est pas pour autant que Max Verstappen redoute un effet négatif. "L’équipe sait très bien ce qu’elle peut faire donc je ne pense pas que ce sera un gros problème."

Le Grand Prix de Bahreïn du 5 mars prochain lancera véritablement la saison et Max Verstappen remettra son titre en jeu. Lorsque nous lui demandons qui sera leur plus grand concurrent, le pilote néerlandais répond en riant. "Nous ! Nous sommes la seule chose que nous pouvons contrôler". Ça promet !