Max Verstappen, Lewis Hamilton, Ferrari, les surprises... Voici les cinq enjeux de la saison 2022

Ferrari a décidé, très tôt au cours de la saison 2021, de consacrer la majorité de ses moyens à la préparation de la voiture 2022. Pendant que Mercedes et Red Bull se tiraient la bourre pour décrocher le titre, Ferrari mettait minutieusement au point sa F1-75, qui a séduit les observateurs tant à Barcelone qu'à Bahreïn.

Chez Red Bull et chez Mercedes, on pointe la Scuderia comme les principaux candidats à la victoire à Sakhir ce week-end, mais Carlos Sainz et Charles Leclerc préfèrent botter en touche, refroidis par de mauvaises expériences ces dernières années... Les Rouges ne veulent pas tirer de conclusions hâtives de ces six jours d'essais, au cours desquels ils se sont constamment montrés fiables et rapides.

Privée de victoire depuis près de deux ans et demi et le succès de Sebastian Vettel à Singapour en 2019, la Scuderia Ferrari n'aura pas le droit à l'erreur en 2022. Kimi Raikkonen et Ferrari sacrés Champions du Monde au Brésil devant les McLaren-Mercedes de Lewis Hamilton et Fernando Alonso, c'était il y a quinze ans déjà !