Max Verstappen : "Le titre enlève de la pression, mais la motivation est gigantesque pour le garder"

Après une journée de jeudi réservée à Sergio Perez du côté de chez Red Bull, c’est aujourd’hui au tour du champion du monde Max Verstappen de prendre la piste à bord de la Red Bull 2022. Une monoplace flanquée du numéro 1 depuis les essais de Barcelone. "Quand j’étais petit, je voyais à la télévision ces pilotes trôner sur le podium, devenir champion du monde et porter ensuite le n°1, déclare le néerlandais au micro de la RTBF. Aujourd’hui certains choisissent de le prendre, d’autres pas (ndlr : c’est le cas de Lewis Hamilton qui a toujours conservé son numéro 44). Moi ça a toujours été mon but ultime d’être sacré champion du monde et je me suis toujours dit que je voudrais arborer ce numéro 1."



Depuis son titre mondial, le graal est atteint pour Verstappen, de quoi lui retirer de la pression sur les épaules, même si le leader Red Bull ne le voit pas uniquement sous cet angle. "C’est sûr que d’un côté, le fait d’avoir concrétisé mon rêve enlève une certaine pression. Je peux aborder les choses différemment. Mais d’un autre côté, à présent il y a un autre objectif tout aussi important et motivant : conserver ce titre. Cela me procure une motivation énorme. Le but a changé, la manière d’aborder les choses aussi, mais ça me booste tout autant."



La saison dernière nous a proposé un palpitant duel Verstappen-Hamilton. Alors, le champion du monde pense-t-il que l’on doit s’attendre au même face à face cette année ?



"Forcément en début d'année c’est toujours difficile à dire. Étant donné le contexte de cette année avec ce changement de règlement et les nouvelles voitures, le plus important est de se concentrer sur la compréhension de notre monoplace. Pour le moment c’est déjà assez compliqué pour être honnête. En temps normal avec de nouvelles voitures, il y a un certain potentiel d’améliorations qui apparaît assez rapidement, mais d’un autre côté, avec le nouveau règlement, on est assez limités du point de vue du développement. Bien sûr on peut adapter des choses au fur et à mesure, mais pas de manière aussi radicale que lors des saisons précédentes. Donc j’espère qu’on a opéré les bons choix sur notre voiture, conclut le pilote Red Bull avec un sourire en coin."



Max Verstappen qui sera en piste toute la journée à Bahreïn à bord de la RB18. Hier Red Bull (avec Sergio Perez derrière le volant) s'est montrée l'équipe la plus assidue en piste avec près de 140 tours couverts, de loin le total le plus important de toutes les écuries.