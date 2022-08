Max Verstappen, la machine à gagner en route vers un deuxième titre consécutif

Quel contraste entre la situation actuelle de Verstappen et celle qu’il vivait après les trois premières courses. Le Néerlandais accusait alors déjà près de 50 points de retard sur Leclerc. "On est déjà loin de Ferrari au championnat. On devrait être plus rapides qu’eux, ce n’est pas le cas. On devrait ne pas avoir de problèmes de fiabilité, ce n’est pas le cas non plus. Nous avons du pain sur la planche", reconnaissait le champion en titre.

Mais la suite fut bien différente avec cinq victoires en six courses… Max est de retour. Il sait frapper fort quand il le faut et patienter quand il le doit. Sa course au titre de l’an dernier l’a clairement fait évoluer. "La patience c’est la clé, surtout quand vous vous battez pour le championnat. Il faut se battre de manière musclée mais garder à l’esprit qu’il faut marquer des points", argumentait le Néerlandais. Et son patron d’ajouter : "Max pilote de manière très mature malgré une voiture qui ne lui convenait pas totalement. Ca veut aussi dire qu’il y a encore du potentiel à retirer de la voiture. Et on a un Sergio Perez qui performe très bien. C’est super d’avoir deux pilotes qui se poussent mutuellement."

Max, incontestable leader du championnat, incontesté numéro un chez Red Bull. Qu’on aime les consignes d’équipes ou non, il faut reconnaître qu’Horner et ses troupes savent trancher quand il s’agit de frapper fort au championnat… quitte à froisser l’équipier, Perez. "Si Max est plus rapide, laisse-le passer", lui glisse son team via la radio à Barcelone. "Ce n’est pas très juste mais ok !", répond le Mexicain. Une petite remise en place, une petite discussion interne, on éteint l’incendie.