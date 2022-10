Max Verstappen : l'ascension éclair d'un prodige

L’ascension est fulgurante et le moins que l’on puisse dire c’est que le gamin né à Hasselt, en Belgique, ne traîne pas en chemin. En moins de deux ans, Verstappen passe du karting à la F1 !



En 2015, alors qu’il n’a même pas 18 ans sur la grille du GP d’Australie. Il devient le plus jeune pilote à prendre le départ d’une course de Formule 1 au sein de l’écurie Toro Ross, équipe B de Red Bull. Franz Tost, le patron de l’écurie se souvient de l’assurance de cet adolescent qui débarquait dans la catégorie reine du sport automobile. "Sur le papier il avait peut-être 17 ans, mais au niveau de sa compréhension du sport auto et de la F1 en particulier il était beaucoup plus mature que cela. On aurait plutôt dit qu’il avait 23 ou 24 ans, c’était assez impressionnant", conclut Tost.



Et dès ses premiers tours de roue, Max faire taire les critiques. Ça y est, c’est certain, la F1 tient un phénomène.