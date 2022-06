Max Verstappen : "J’ai pris beaucoup de plaisir durant les derniers tours, c'était super excitant !"

Max Verstappen (Red Bull) a remporté son premier Grand Prix du Canada, dimanche à Montréal, confortant sa mainmise sur le championnat du monde de Formule 1 après 9 manches sur 22. Le Néerlandais a devancé Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).

"La voiture de sécurité ne m’a pas aidé dans cette course. La Ferrari était très rapide, c’était difficile de s’accrocher au rythme affiché par Sainz. La fin de course était super excitante ! J’ai donné le maximum, Sainz faisait de même. On jouait aussi avec la charge de nos batteries. C’était un peu plus facile pour lui de recharger grâce au DRS. J’ai pris beaucoup de plaisir durant les derniers tours. La Ferrari avait un très bon rythme. Comme Sainz avait des pneus plus frais sur la fin, je pense que j’aurais préféré attaquer plutôt que de défendre. Mais ça a fonctionné, c’est très bien comme ça", a précisé le vainqueur du jour à l'arrivée.

"On a bien travaillé donc notre voiture est rapide en ligne droite. Ca aide énormément, notamment dans ce genre de situations", a-t-il aussi indiqué.