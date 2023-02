Max Verstappen et Red Bull sponsors d’une… Ferrari en DTM

Max Verstappen va tenter de remporter une troisième couronne de champion du monde consécutive en Formule 1 cette saison. Dans la conquête de ce troisième titre, le pilote néerlandais pourrait devoir batailler avec Ferrari, qui a parfois titillé les Red Bull la saison dernière.

Mais Verstappen n’est pas rancunier ou superstitieux puisqu’il sera sponsor du jeune pilote néerlandais Thierry Vermeulen, qui va piloter une Ferrari 296 GT3 en DTM et en GT World Challenge Europe Sprint Cup. Vermeulen va en effet concourir sous la bannière du team Verstappen.com Racing pour l’écurie suisse Emil Frey Racing. Les logos Red Bull apparaissent également sur la voiture.

Le jeune pilote de 20 ans participera à sa troisième saison dans le sport automobile. Max Verstappen a annoncé dans le communiqué publié sur le site de Thierry Vermeulen être ravi d’avoir trouvé un accord avec Emil Frey Racing, mais n’a pas cité la marque Ferrari, sans doute pour ne pas faire trop de publicité pour son futur adversaire : "Cette promotion en DTM est une belle et stimulante nouvelle étape dans la carrière de Thierry en GT. Après sa première année dans la classe GT3, au cours de laquelle il a beaucoup appris, nous avons choisi de signer avec Emil Frey Racing, une équipe très professionnelle. Ils ont choisi d’associer Thierry dans le GTWC Sprint avec un coéquipier solide, ce qui lui fournira une base solide pour progresser. Le GTWC Sprint complète le programme de course de Thierry et est idéal pour acquérir plus d’expérience, qu’il pourra immédiatement utiliser en DTM où il pourra rivaliser avec les meilleurs pilotes. Thierry va devoir relever un défi cette année, mais je suis convaincu qu’il pourra continuer à progresser au fur et à mesure et je lui souhaite beaucoup de succès et de plaisir".

Max Verstappen qui souhaite voir une Ferrari s’imposer, c’est une chose qu’on ne devrait pas voir souvent en F1 cette saison.