Max Verstappen et la notoriété du Champion du Monde : "Je préférerais ne pas être connu du tout !"

Max Verstappen est, faut-il le rappeler, devenu Champion du Monde de Formule 1 à Abu Dhabi le 12 décembre dernier. La vie du pilote néerlandais a-t-elle changé depuis lors ? Pas vraiment...

"On me reconnaît peut-être un peu plus en rue, mais ce n'est pas mon but d'être reconnu quand je sors, a affirmé Max Verstappen. Je préférerais ne pas être connu du tout, ce serait bien mieux ! Ma vie est restée la même, ma vie en F1 est déjà bien séparée de ma vie privée. Quand je suis ici, sur un circuit, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, d'être le plus performant possible. Mais quand je suis à la maison, je ne pense pas trop à la Formule 1. Et je préfère qu'on ne vienne pas me poser trop de questions à ce sujet, parce que je n'ai franchement pas envie de parler de ça. J'en parle déjà tellement quand je suis sur une course ! C'est important que ces deux aspects de ma vie, la F1 et le privé, restent chacun de leur côté."