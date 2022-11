Max Verstappen envisage d'arrêter la F1 à la fin de son contrat actuel: "Je veux faire d'autres choses"

Avant de remporter son troisième Grand Prix consécutif à Abu Dhabi, Verstappen a accordé une interview à Sky Sports. Dans cette entrevue, il a, entre autres, parlé du grand impact de ce sport sur sa vie et du lien avec sa famille. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il aimerait faire après la fin de son contrat en 2028, Verstappen n'a pas vraiment été précis. "Cela dépend de notre compétitivité à ce moment-là. J'ai encore le temps et je ne veux pas prendre de décision hâtive, mais je veux faire d'autres choses. La F1 est fantastique et j'ai réalisé beaucoup de choses. Je suis très heureux et fier de mes prestations, mais nous devons beaucoup voyager et il y a trop de courses."

Le calendrier de la Formule 1 n'a fait que s'intensifier ces dernières années et le nombre de GP passera de 22 à 24 la saison prochaine. "À un moment donné, on doit réfléchir à ce qui est important. La famille est-elle importante? Ou la Formule 1 est-elle importante? C'est à ce moment-là qu'il faut prendre une décision", a avancé Verstappen.