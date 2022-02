Max Verstappen en mode "découverte" : "La RB18 a l'air bien née, mais on veut surtout qu'elle soit rapide !"

Max Verstappen a passé son mercredi au volant de la toute nouvelle Red Bull, la RB18, à l'occasion de la première des six journées d'essais d'avant-saison de Formule 1. Le Champion du Monde en titre a parcouru la bagatelle de 147 tours de piste, soit l'équivalent de plus de deux Grands Prix d'Espagne, et était assez satisfait du comportement de sa monoplace, malgré une petite excursion dans le bac à sable en fin de matinée.

"Ces voitures sont complètement différentes, a dévoilé Max Verstappen au terme de sa première journée complète d'essais mercredi. La RB18 a l'air bien née, mais le plus important, c'est qu'elle soit rapide. Et ça, on va essayer de le découvrir. Pour le moment, on doit accumuler les tours de piste, faire un tas de kilomètres pour voir si les différentes pièces tiennent le coup, s'habituer à la voiture, comprendre comment elle se comporte globalement, et tout s'est assez bien passé ce mercredi. C'est un bon début !"

Ce jeudi, c'est au tour de son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez, de se glisser dans l'habitacle de la RB18. Max Verstappen sera de retour au volant de la nouvelle Red Bull vendredi matin.