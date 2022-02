Max Verstappen emmène sa Red Bull sur la glace pour dévoiler son numéro "1" de Champion du Monde

Max Verstappen a roulé pour la première fois avec sa Red Bull flanquée du Numéro "1" réservé au Champion du Monde, et le Néerlandais l'a fait d'une manière bien particulière : au volant d'une ancienne F1 de démonstration équipée de pneus cloutés, il a mis le cap sur le GP Ice Race Circuit de Zell am See, en Autriche, pour faire le show en compagnie du motard de speedway sur glace Franky Zorn.

"C'était ma première sur la glace avec une Formule 1, et je peux vous dire que c'était assez glissant !, a souri Max Verstappen après sa démo. Tout était très froid, y compris les freins. Les voitures de course ne sont pas faites pour rouler sur la glace, c'était donc compliqué, mais je me suis vraiment bien amusé !"