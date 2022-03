Max Verstappen confiant avant le Grand Prix de Bahreïn : "Red Bull devant Ferrari puis Mercedes ? Je l’espère"

"Red Bull devant Ferrari puis Mercedes ? Je l’espère. J’espère que ce sera le cas samedi et dimanche, ce serait bien pour l’équipe.", a lâché le champion du monde au micro de notre spécialiste RTBF, Gaëtan Vigneron.

Mad Max se dit aussi heureux des dernières évolutions apportées lors de la dernière journée des tests hivernaux, il y a une semaine. "On va voir ce qu’on peut faire ce week-end. Il y a encore beaucoup d’améliorations possibles cette saison et donc on verra comment vont évoluer les teams."

Le pilote néerlandais compte bien défendre son titre avec ardeur. "On espère décrocher beaucoup de victoires, c’est l’objectif. Je pense que ça va être serré, il y a encore beaucoup d’inconnues avec les nouvelles voitures. J’espère qu’on prendra un bon départ ici à Bahreïn et qu’on pourra se baser là-dessus", déclare-t-il.