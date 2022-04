Max Payne : les deux premiers épisodes vont connaître un remake

Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne, sortis respectivement en 2001 et 2003, seront prochainement de retour dans un remake.

Un budget digne des jeux triple A

Selon le communiqué de presse, ce remake sera pris en charge par Remedy Entertainment, les créateurs de la série Max Payne. Remedy collaborera sur ce remake avec Rockstar Games, qui a acheté la licence il y a plusieurs années.

Concrètement, les deux jeux seront proposés séparément, et non dans un bundle. Rockstar, qui enchaîne les remakes en ce moment (GTA V, la trilogie GTA de la PlayStation 2…), s’occupera du financement (on parle d’un budget conséquent). Les jeux utiliseront le moteur graphique Northlight, mis au point par Remedy, et déjà utilisé sur Alan Wake 2 et Control. Enfin, il seront destinés aux nouvelles machines, à savoir les PC, la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S.

“Nous avons été ravis lorsque nos amis de longue date de Remedy nous ont approchés pour refaire les jeux originaux Max Payne”, a déclaré Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. “Nous sommes de grands fans du travail que l'équipe Remedy a créé au fil des ans, et nous avons hâte de jouer à ces nouvelles versions.”

“Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy, et nous savons que les millions de fans à travers le monde ressentent la même chose”, a déclaré pour sa part le PDG de Remedy, Tero Virtala. “Nous sommes extrêmement excités de travailler une fois de plus avec nos partenaires de Rockstar Games et d’avoir la chance de reproposer l'histoire, l'action et l'atmosphère des jeux originaux Max Payne aux joueurs et ce d’une nouvelle façon.”

Pour le reste, il faudra prendre son mal en patience. Le projet est encore à la phase de concept, ce qui signifie que le développement à proprement parler n’a pas encore débuté. Mais qu’à cela ne tienne, il s’agit d’une excellente nouvelle, du moins si les remakes sont à la hauteur des attentes des joueurs.

D’ici là, Remedy est toujours en développement pour le très attendu Alan Wake 2, prévu pour 2023. Max Payne devrait donc attendre son tour.