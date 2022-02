Max, le fils d'Aurélie, est albinos : "Sa différence en a fait un enfant super cool"

"Il est mignon avec ses cheveux et sa peau si clairs !" Cette phrase, Aurélie l’a entendue des dizaines de fois. Plutôt agréable pour une jeune maman. Mais rapidement, ce qui apparaissait jusqu’ici comme une jolie singularité a pris une tournure plus inquiétante.

Max a deux mois et demi. Ses yeux balayent horizontalement. Aurélie apprendra plus tard qu’on appelle ça le ‘nystagmus’. La jeune maman est envoyée chez une ophtalmo et le diagnostic tombe : Max est albinos. Une anomalie génétique rare qui touche 1 personne sur 17.000 en Europe. " J’ai reçu une enclume sur la tête. Tout ce qui m’est apparu à ce moment-là, c’étaient les yeux rouges, les massacres… Ce sont à peu près les seules infos qui nous parviennent sur le sujet et ce n’est que du négatif."