Max festival: gagnez deux places pour le Lachrimae de Dowland

C’est à l’un des plus célèbres instrumentistes de son temps que nous devons l’une des premières œuvres instrumentales occidentales d’une ampleur monumentale: John Dowland (1563-1626)et ses Lachrimae.

Ce recueil de pièces profanes destinées au luth et au consort de viole de gambe ou de violons se compose de plusieurs danses et d’un ensemble de 7 pavanes, figurant les larmes à travers différents états (Lachrimae Antiquae, Antiquae Novae, Gementes, Tristes, Coactae, Amantis & Verae). La série de pavanes Lachrimae emprunte son thème principal à l’une des chansons les plus célèbres de John Dowland, Flow my tears, éditée pour la première quatre ans plus tôt et qui traversera l’Europe, devenant un hymne de l’époque baroque.

Dans le cadre du concert le 16 septembre, s’intercaleront entre chaque mouvement des Lachrimae certains des célèbres Songs de John Dowland.

Le 16 septembre à 20h à l'Eglise Saint-Martin Tourinnes-La-Grosse, gagnez deux places

