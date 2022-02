Maux de gorge : que faire en cas d'angine ?

En automne et en hiver, l’air froid et l’air sec favorisent les maux de gorge. Mais quand parle-t-on d'angine ? Et comment la différencier du Covid-19 ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste, pour "La Grande Forme".

Le mot angine vient du latin "angina", du verbe "angere" qui signifie "serrer" ou encore "suffoquer". Terme qu'on utilise également quand on a des problème au cœur pour angine de poitrine car c'est une crampe du cœur : "L'angine veut juste dire mal de gorge mais peut être du à une pharyngite virale (anciennement angine rouge), pharyngite bactérienne (anciennement angine blanche) et les pharyngites inflammatoires quand on a un reflux, le brûlant, certaines expositions à des polluants assez agressifs ou encore par une exposition au tabac" explique le Dr Charlotte.

Symptômes

ça pique ça brûle ;

du mal à déglutir comme une impression de couteaux dans la gorge ;

des points blancs dans la gorge dus à l'accumulation de dépôts blanchâtres qui arrivent à cause d'u souci de déglutition ;

des frissons ;

le nez qui coulent ;

des courbatures ;

de la fièvre

Cause

Dans la majorité des cas c'est dû à des virus, comme des adénovirus (regroupent une centaine de variétés), et dans de très rares cas c'est dû à une bactérie comme le streptocoque de groupe A.

La majorité des études prouvent que les angines bactériennes ont une durée de symptômes réduite que d'un seul jour une fois qu'on est sous antibio, c'est donc mieux de ne pas en prescrire.

Certains médecins pratiquent encore des frottis dans la gorge pour voir si il y a une présence de streptocoque ou non mais ce n’est plus dans les recommandations actuelles car non seulement vous risquez de frotter à côté du fameux streptocoque mais en plus, parfois, il est présent sans être pathogène. Et comme de toute façon les symptômes ne sont réduits que de 24 heures, il n’y a plus d’intérêt.

Certaines études ont pu également prouver que la prise d'antibiotiques ne réduit pas le risque de complication grave comme le rhumatisme articulaire aigu (RAA) - maladie inflammatoire faisant suite à une pharyngite à Streptococcus pyogenes (streptocoque du groupe A - ni pour les maladies valvulaires.