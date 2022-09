Mauvaise odeur intime chez la femme : faut-il s’en tracasser ?

Gênantes, embarrassantes voire handicapantes, les mauvaises odeurs intimes sont fréquentes chez les femmes et il s'agit d'un motif fréquent de consultation. Elles peuvent être bénignes, mais également être le signe d’une infection par bactérie ou par un parasite, explique le Dr Emmanuelle Renkin, gynécologue-obstétricienne.

Avant d'ajouter que les odeurs intimes chez la femme sont normales et inévitables. La vulve et le vagin ne sont pas des endroits "aseptisés". Il y a des sécrétions qui s’écoulent grâce aux glandes sudoripares, donc on transpire et c’est un milieu humide. En théorie, ces odeurs sont donc banales et naturelles. Mais en pratique, elles peuvent être très gênantes.