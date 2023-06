Mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne ne pense pas pouvoir être rétabli à temps

C'est l'une des images fortes de cette soirée de finale de Ligue des Champions. La sortie, après 36 petites minutes, du malheureux Kevin De Bruyne, touché aux ischios-jambiers.

Déjà sorti prématurément lors de sa 1e finale de LDC contre Chelsea, KDB n'a donc pas non plus pu aller au bout de sa 2e. Et forcément, quelques heures après cette sortie sur blessure, les questions autour de son état de santé s'accumulent. C'est grave, docteur ?

Eh bien, malheureusement, il s'avère que ce n'est pas juste une petite blessure comme cela. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le principal intéressé au micro de VTM et de HLN après la rencontre. Questionné, le Diable s'est montré plutôt pessimiste. Il estime ne pas pouvoir être rétabli à temps pour disputer les deux rencontres avec l'équipe nationale, contre l'Autriche puis l'Estonie : "J'ai des problèmes aux ischio-jambiers depuis le match retour contre le Bayern il y a deux mois. Si je serai rétabli pour le rassemblement des Diables ? Je pense qu'il n'y a aucune chance.Avant, je souffrais de petites déchirures mais maintenant l'ischio-jambier est complètement déchiré. C'est dommage mais c'est comme ça. Ce n'est pas chouette, parce que j'étais bien dans le match, mais nous avons gagné et c'est tout ce qui compte."

Si convaincant lors de son baptême du feu avec les Diables, Domenico Tedesco va donc sans doute devoir bricoler. Ou en tout cas trouver des solutions pour pallier l'absence de son maître à jouer.