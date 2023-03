Mauvaise nouvelle pour INEOS : Tom Pidcock forfait pour Milan-San Remo

Mauvaise nouvelle pour Ineos Grenadiers. La formation britannique devra faire sans Tom Pidcock sur les routes de Milan Sanremo. Le forfait du petit format anglais, en pleine bourre depuis sa victoire sur les Strade Bianche, souffrirait en effet d’une petite commotion cérébrale après sa chute lors de la dernière étape de Tirreno-Adriatico.

C’est en tout cas ce que l’équipe a annoncé ce mercredi, d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux : "Après avoir présenté des symptômes d’une légère commotion, Tom Pidcock sera mis au repos pour une certaine durée, selon le protocole."

Rod Ellingworth, le directeur de course de la formation s’est lui aussi exprimé, déplorant le forfait de son coureur : "C’est évidemment décevant pour lui et pour l’équipe. On a vu lors des Strade à quel point il était en forme. Il avait hâte de le reprouver sur Milan Sanremo."

Ineos va donc devoir se rabattre sur une autre cartouche. Mais laquelle ?