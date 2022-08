Mauvaise nouvelle pour Adrien Trebel : blessé à l'épaule, il sera absent jusqu'à la fin de la trêve hivernale

C'est une tuile pour Felice Mazzu et son Sporting d'Anderlecht. Adrien Trebel, revenu en grâce cette saison après sa période de purgatoire sous Vincent Kompany, s'était installé au coeur du jeu des Anderlechtois. Salaire le plus élevé du vestiaire des Mauves, le Français avait rapidement convaincu le staff vu ses qualités. A Berne, sur le terrain synthétique des Young Boys, la belle histoire du milieu de terrain s'est stoppée net. Victime d'une mauvaise chute en fin de première mi-temps, il était resté au vestiaire pour la deuxième mi-temps. Anderlecht communique ce lundi soir que le Français sera absent jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Les regards se tournent d'autant plus vers Marco Kana, Majeed Ashimeru et Kristian Arnstad qui auront l'occasion de s'illustrer dans les prochaines semaines, à moins que les Mauves ne sondent le marché des transferts.