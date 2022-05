Mauvaise journée pour les Belges, la tenante du titre éliminée, Nadal rassure : les cinq faits marquants de la deuxième journée

Les relations entre joueurs et arbitres sont parfois tendues et cette deuxième journée de la quinzaine a vu le premier accrochage entre Stan Wawrinka et l’arbitre de sa rencontre.

Le Suisse s’est plaint de la qualité de l’eau, qu’il ne trouvait pas assez fraîche à son goût. Au niveau sportif, Wawrinka, qui s’était imposé à Paris en 2015, s’est incliné en 4 sets 6-2 3-6 6-7 (2/7) 3-6 face au Français Corentin Moutet.

Revenu sur le circuit il y a un peu plus d’un mois après une absence de plus d’un an, le Suisse de 37 ans est encore à la recherche de ses meilleures sensations et aurait rêvé d’affronter Rafael Nadal au tour suivant.