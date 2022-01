Mauvaise haleine : comment s’en débarrasser ?

Il faut faire la distinction entre la mauvaise haleine due à un lendemain de veille et "l’halitose", qui est une véritable maladie. L’halitose trouve son origine essentiellement au niveau buccal. Dans 90/100 des cas, c’est la bouche qui est en cause, même si la mauvaise haleine peut également venir des amygdales du pharynx ou des poumons. Dans certains cas, il y a des circonstances. Certaines personnes âgées qui prennent des médicaments, par exemple, ont la bouche sèche ; ce qui peut être un facteur développant la mauvaise haleine.

La mauvaise haleine ou "l’halitose", est souvent déclenchée par des bactéries qui vivent sans oxygène et sont responsables de gaz. Ces bactéries, appelées "anaérobies" libèrent des produits sulfurés ou des substances aux noms charmants tels que "putrescines" ou "cadavérines." Elles peuvent se trouver dans les dents, mais aussi et surtout dans les replis de la gencive et aussi sur la langue. La langue n’est pas lisse, elle possède des reliefs importants. Par conséquent, les bactéries vont s’y loger.