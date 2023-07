Mauvais timing : en pleine grève à Hollywood, Netflix propose un salaire colossal au futur chef de production d’IA

Depuis le 13 juillet, les acteurs américains se sont joints aux scénaristes d’Hollywood pour faire grève. Ils réclament une revalorisation salariale, un accès à l’assurance santé, et aussi un contrôle et un cadre sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour protéger leurs métiers.

C’est sur ce dernier point que Netflix semble vouloir jouer la provocation face aux syndicats. Le géant américain du streaming a publié une offre d’emploi sur sa plateforme de recrutement pour trouver un responsable machine learning spécialisé dans l’intelligence artificielle, comme le rapporte Konbini.

Un poste rémunéré entre 300.000 et 900.000 $ l’année (environ entre 269.000 et 808.000 euros). La description du job est présentée comme telle : "Le machine learning et l’intelligence artificielle alimentent l’innovation dans tous les domaines de l’entreprise, qu’il s’agisse de nous aider à acheter et à créer du contenu de qualité, d’aider les membres à choisir le titre qui leur convient le mieux grâce à la personnalisation, d’optimiser notre traitement des paiements et d’autres initiatives axées sur les revenus". Il en va donc de la création des contenus et de l’intégration de l’intelligence artificielle "pour optimiser la production de films et séries TV originales".

Une autre offre est aussi proposée chez Netflix pour un salaire de 650.000 $ : un directeur technique pour l’IA générative dans son nouveau studio de jeux vidéo, comme le rapporte The Intercept.