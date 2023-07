Mauro Gianetti sur l’attitude relax de Pogacar : « Tadej est comme ça, il s’amuse sur le vélo mais reste professionnel »

Les choses sérieuses commencent véritablement ce mercredi pour Tadej Pogacar avec la première étape de montagne de ce Tour de France 2023. Le Slovène a la banane, comme d’habitude, depuis le début de ce Tour de France alors qu’il a déjà grappillé quelques secondes à son rival Jonas Vingegaard sur les premières étapes exigeantes au Pays basque.

Complètement décontracté, Pogacar ne semble pas subir la pression inhérente à un grand évènement comme le Tour de France. "Il est comme ça", explique tout simplement son patron chez UAE Mauro Gianetti. Pour lui, cette attitude n’est pas en contradiction avec le sérieux nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il s’est posé.

"C’est un mec très professionnel, très intelligent. Il fait tout ce qu’il faut pour être prêt et après quand il est dans la course il est relax. Il s’amuse sur le vélo, c’est la chose la plus importante. Il a aussi mal aux jambes mais il essaye de prendre cela comme un jeu. C’est un professionnel, il a envie de gagner. Une fois qu’il a fait le maximum, il ne se prend pas la tête."

Pour se relaxer ultérieurement, Pogacar a ajouté une étape à son rituel d’après-course : un bain dans une piscine d’eau froide soigneusement installée dans un van par son équipe UAE. "Il aime ça. Il a besoin de se relaxer dans un bain froid donc on a organisé un van avec un bain froid", explique Gianetti qui écarte (avec le sourire) l’hypothèse d’une technique de récupération.

"C’est juste une minute pour se relaxer, ça lui fait du bien. C’est quelque chose qu’on met à sa disposition. C’est tout simple. Il se sent mieux après cela. Tant mieux pour lui."