Mauro Gianetti, patron d’UAE : "Pogacar fait partie de la catégorie des Merckx, Hinault, Indurain"

Interrogé en matinée lors du départ de la course, Gianetti avait refusé toute comparaison avec les grands coureurs du passé. Après l’arrivée, il était bel et bien obligé de changer de discours. "Ce qu’il a fait, est-ce Merckxien ? Il y a eu des grands coureurs. Il y a eu Bernard Hinault, des Miguel Indurain… il fait partie de cette catégorie de coureurs. Ce sont des phénomènes. Il adore attaquer et passer en force. On a vu qu’il pouvait être protagoniste sur tous les terrains. On va voir ce qu’il pourra faire au Tour des Flandres. Pour le moment, tout ce qu’il a fait, il l’a réussi", constate encore Gianetti.

Et la moisson 2022 ne fait sans doute que commencer pour Tadej Pogacar, vainqueur de l’UAE Tour la semaine dernière et déjà prêt à en découdre sur Tirreno-Adriatico avant Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, les Ardennaises et le Tour de France. Tous des objectifs dans ses cordes tant il semble surclasser ses rivaux.

"Il y a moins de vagues dans les pics de forme qu’avant", analyse Gianetti en répondant une question sur la durée de l’état de forme de Pogacar. "Il a un niveau très haut et il arrive à le maintenir et le gérer très bien avec ses entraîneurs grâce aux bons repos après les courses", explique-t-il pour conclure son intervention à notre micro.