Mauro Gianetti, fier de son équipe UAE : "On avait l’ambition de gagner mais ça ne doit pas être une obsession"

Avec deux coureurs sur le podium final à Paris, trois victoires d’étape et quatre jours en jaune, le bilan du Tour de France est loin d’être catastrophique pour l’équipe UAE. Mauro Gianetti, directeur sportif de l’équipe, est satisfait du Tour de son équipe et de son leader, Tadej Pogacar.

"On est venus avec l’idée d’essayer de gagner le Tour. Ça ne veut pas dire qu’on était obligés de le faire", explique Gianetti. "Ça ne doit pas être une obsession ou une obligation. On savait que Tadej n’était pas dans les meilleures conditions après sa chute à Liège-Bastogne-Liège et que ce ne serait pas simple. Vingegaard était très fort, il mérite sa victoire."