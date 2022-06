Maurine Ricour et Arnaud Dely remportent les premiers Mondiaux de duathlon en relais mixte

Maurine Ricour et Arnaud Dely se sont emparés du tout premier titre mondial de duathlon en relais mixte, une épreuve inédite organisée pour ponctuer les Championnats du monde multisports de la fédération internationale de triathlon (ITU), dimanche, dans le centre-ville de Targu Mures, en Roumanie.

Ricour et Dely, respectivement 6e et 5e de l’épreuve individuelle de duathlon vendredi, ont bouclé les 1,6 km de course à pied, 5,4 km de vélo et à nouveau 800 mètres à pied, à parcourir deux fois chacun, en 1h12:20. Dely a fait la différence peu avant son 1er passage de témoin, la Belgique menant ensuite la course de bout en bout.

Au final, les deux Belges devancent de 6 secondes l’équipe italienne et de 8 secondes la France, avec le récent champion du monde de duathlon messieurs Krilan Le Bihan. La 2e équipe belge, composée de Thibaut De Smet et Eléonore Hiller ; a signé le 7e temps mais n’est pas classée car seule une équipe par nation peut figurer au classement.

Chez les juniors, l’équipe belge composée de Martin Oldenhove et Pauline De Groof a pris la 2e place sur les 8 engagées, dont 4 Roumaines. Le Rixensartois, vice-champion en individuel et son équipière (8e), ont terminé à 18 secondes des vainqueurs italiens (1h15:26).