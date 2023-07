Mauricio Pochettino sur Lukaku : "ce que j’attends d’un joueur, s’il est toujours à Chelsea, c’est de venir dire bonjour dans mon bureau"

C’est l’été de tous les changements à Chelsea. Nouveau coach, nouveaux objectifs et pas mal de transferts entrants et sortants. Et pour le moment, Romelu Lukaku est toujours un joueur des Blues.

Romelu Lukaku profite de ses vacances. Et la question que l’on se pose, c’est où jouera le buteur la saison prochaine ? Si son nom est souvent cité à l’Inter, il appartient toujours à Chelsea.

Mauricio Pochettino, son nouveau coach, en a profité pour parler du joueur aujourd’hui en conférence de presse : "Il doit revenir le 12-13 juillet pour rejoindre l’équipe afin de commencer la présaison. Avec tous les joueurs qui arrivent, la première chose qu’ils font, c’est de passer dans mon bureau et dire bonjour. C’est ce que j’attends s’il est toujours un joueur de Chelsea."

Reste à savoir si la situation du meilleur buteur des Diables Rouges se décantera avant cette date-là.