Maurice Ravel en voyage

Le 21 mai à 10 h

" J’ai passé presque toute la journée sur la terrasse arrière. Elle était chauffée par un soleil éclatant. On a traversé des forêts d’eucalyptus. J’ai aussi vu de grands arbres que l’on peut prendre pour des chênes, mais qui sont des houx. Il y avait aussi des montagnes. Certaines avaient un aspect très rocailleux et d’autres étaient recouvertes d’un vert éclatant. C’est embêtant de penser que je vais retrouver bientôt le froid. On est si bien, ici. Ce soir, nous devons être à 2000 m d’altitude. On atteindra 3000 cette nuit. Demain Denver. Puis Minneapolis, New York, Chicago, l’Arizona, le Texas…" (Ravel, dans un train aux Etats-Unis)

Maurice RAVEL - La Sonatine pour piano. Alexandre Tharaud . HM 901811.

Maurice RAVEL - La Rhapsodie espagnole . L’Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado . DG 4398592.

Georges GERSHWIN - 11 pièces pour piano tirées du Songbook. Frank Braley. HM 901883 .

Maurice RAVEL - Les Valses nobles et sentimentales. L’Orchestre symphonique de Montreal sous la direction de Charles Dutoit . DECCA 421458 2.

Maurice RAVEL - Tzigane, rhapsodie pour violon et orchestre . Gil Shaham et Gerard Oppitz. DG 4297292.

Maurice RAVEL - Les deux derniers mouvements du Concerto en sol majeur pour piano et orchestre. Benjamin Grosvenor & l’Orchestre royal philharmonique de Liverpool sous la direction de James Judd. DECCA.

Maurice RAVEL - L'Introduction et allegro pour harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes. Skaila Kanga, William Bennett, l’Academy of St-Martin-in-the-Fields sous la direction d’Andrew Marriner philharmonique de Liverpool sous la direction de James Judd. Chandos 8621 .

Igor STRAVINSKY - Des extraits du Sacre du Printemps . Berliner Philharmoniker sous la direction de Simon Rattle. EMI 7236112 .

Maurice RAVEL - Les deux premiers mouvements du Quatuor à cordes en fa majeur . Quatuor Arcanto. HMC 902067 .

