Maurice : l’histoire de Ravel racontée en musique pour toute la famille

Dans Outside, Caroline Veyt nous emmène au Théâtre Mercelis pour une pièce musicale intitulée Maurice de la Cie Artichoke, qui s’inscrit dans un désir d’ouvrir la musique classique à tous les publics.

Le spectacle s’appelle Maurice et on le doit à la Cie Artichoke. Il a pour ambition d’ouvrir la musique classique à tous les publics et en particulier au jeune public. Et comme la créatrice de la Compagnie, Sophie van der Stegen, a longtemps travaillé à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth… on retrouve dans ses spectacles des noms qu’on connaît bien pour les avoir découverts au Concours Reine Elisabeth, par exemple. Dans ce spectacle, il y a une marionnettiste, deux pianistes et un baryton.

Maurice avait été créé en 2017 à la Chapelle et l’un des pianistes n’était autre que Sergeï Redkin, 2e Prix du Reine Elisabeth en 2021. Il a choisi de participer à cette reprise, vous aurez donc le plaisir de l’écouter dans un contexte très différent, dans une salle de théâtre intime. A ses côtes, la pianiste Christia Hudziy, le baryton français Guillaume Paire qui fait beaucoup pour initier tous les publics au classique ; il a par exemple un projet qui mêle l’opéra et le basket, ce n’est pas courant !

Et puis, il y a la marionnettiste Charlotte Devyver qui fait un travail remarquable. Elle est installée au Grand Hospice, à Bruxelles où elle fait partie d’une collective qui réunit des artistes d’horizons variés et qui explorent les liens entre art & santé. Elle va notamment dans des hôpitaux où elle travaille avec des enfants, des ados.

Maurice Ravel est au cœur de ce spectacle. C’est Charlotte Devyver qui a créé la marionnette de Maurice et qui la manipule. Son personnage a la taille d’un enfant de 6 ans, ce qui colle bien avec Ravel qui était tout petit, et qui a gardé un côté très enfantin : on raconte qu’il était capable d’arrêter un orchestre entier pendant une répétition pour écouter le son d’une petite boîte à musique qu’il venait de recevoir et il en faisait d’ailleurs la collection.

Enfantin aussi parce qu’il est longtemps resté attaché à sa mère, restant même sous son toit ; quand il a appris sa disparition en janvier 1917, Ravel a sombré dans la tristesse et le désespoir & il a mis plusieurs années à s’en remettre. Après la guerre, Ravel a dû habiter seul et il s’est acheté une maison à une petite cinquantaine de kilomètres de Paris, à Montfort-l’Amaury. Là, il a amené tous ses objets, des livres, des automates, des estampes japonaises, des boîtes à musique. Il a créé tout son petit monde avec un sens esthétique assez original.

C’est cette maison qui est le décor du spectacle Maurice. Et c’est à travers les yeux de son médecin qu’on le découvre — médecin qui était aussi son ami — Maurice, il compose, il a une insomnie, il boit du thé, son ami l’ausculte, lui confisque ses cigarettes. C’est un spectacle qui prend son temps, comme Ravel aimait le faire. Il y a un côté assez contemplatif. On se pose, on observe et on écoute le piano.

Au total, quatre représentations — le samedi à 11h30 et 14h30, le dimanche à 11h30 et 15h — de Maurice sont programmées ce week-end du 4 et 5 mars au Petit Théâtre Mercelis à Ixelles. Vous y entendrez notamment l’intégrale de Ma mère l’Oye, dans la version pour piano à 4 mains. Toutes les informations et réservations sur le site de la Cie Artichoke.