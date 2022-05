Mauri Vansevenant, la surprise belge du Giro

Si les jambes ont bien répondu la première semaine, Vansevenant ne se projette pas encore pour un éventuel résultat au classement général. L’équipe ne met pas de pression sur l’Ostendais. Son objectif reste le même qu’au début du Giro. "Je veux simplement faire ma course, et on verra jusqu’où ça nous mène. La forme est plutôt bonne, donc je vais essayer de me montrer. Au final, ce seront les jambes qui décideront, et c’est pour ça que je ne me projette pas trop. Je préfère prendre la course au jour le jour."