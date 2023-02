Mauri Vansevenant : "J’ai tout donné pour gagner une seconde mais Jorgenson était très fort"

Vansevenant a pu compter sur les conseils de son équipier Jan Hirt, vainqueur au même endroit il y a douze mois. "Il m’a dit de rester tranquille dans les premiers kilomètres et de faire les deux derniers kilomètres – les plus difficiles – vraiment à bloc."



Le coureur du Wolfpack a écrit la deuxième ligne de son palmarès après le GP Industria et Artigianato. "Ma dernière victoire remontait à deux ans. Je suis très content d’avoir gagné. J’ai aussi pu compter sur l’équipe. Ils ont bossé pour moi. Ça m’a donné de la motivation".



La suite de sa saison s’écrira en Europe avec les deux courses en Ardèche et puis les Strade. "De belles courses pour essayer de faire quelque chose".



L’appétit vient en mangeant et Mauri n’est pas rassasié.