Mauri Vansevenant, désormais 2e du Général à Oman : "Je vais essayer d’être sur le podium final"

Mauri Vansevenant a décroché une belle deuxième place au sommet de Jabal Hatt. Très solide dans la dernière ascension du jour, le coureur de Soudal-Quick Step s’est repositionné au classement général. Il ne pointe qu’à six secondes de Matteo Jorgenson, le leader. De quoi nourrir des ambitions.



"Je suis un peu déçu, c’est normal quand tu termines deuxième. Mais je suis content", explique Vansevenant, au micro de Kevin Paepen. "Le tempo était très haut dès le début de la montée. Tout le monde était à bloc dans le dernier virage. Et ce n’était pas possible de revenir. J’ai regardé derrière moi, tout le monde était seul."



Il a été au bout de lui-même dans cette ascension. Il a failli perdre l’équilibre une fois la ligne franchie. "Avec La chaleur et en montée, il n’y a pas de vent, pas d’eau : on a chauffé à bloc", sourit-il.