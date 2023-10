Maurgane Rose Nlandu : "Les femmes ont toute leur place dans la blockchain et les cryptos"

Au fil des mois, Maurgane Rose Nlandu fait ses premiers pas dans cet écosystème particulier qui rassemble une majorité d’hommes. "Au début, on me prenait vraiment pour une ovnie dans mon entourage… J’ai persévéré, bien que parfois je ressentais un syndrome d’imposture."

Je n’ai pas vraiment eu de modèles dans les sciences ou la tech’quand j’étais jeune sauf une prof de sciences qui m’a marquée et m’a beaucoup inspirée

Pour gagner en confiance, elle passe une certification. Elle gagne également plusieurs concours ce qui assoit sa légitimité. Un jour, lors d’un événement dédié aux cryptos à la programmation 100% masculine et au public presque exclusivement composé d’hommes, on lui propose de participer à conférence 100% féminine. "Ça a été un succès. C’était la première fois que je prenais la parole en public, et c’était super d’entendre tous les retours de femmes, de contribuer à une meilleure compréhension de ces technologies."

À la suite de cette intervention, elle reçoit plusieurs sollicitations ; conscient du déséquilibre genré, le secteur semble plus que jamais sensible à diversifier les panélistes. "J’ai été invitée à plusieurs reprises. Je me rends bien compte que des noms de femmes et/ou à consonance africaine restent rares dans les programmes, mais soyons optimistes : ça commence à bouger !"

Depuis quelques mois, en plus de son activité de conférencière, Maurgane Rose Nlandu a lancé son entreprise : cryptos-360. Elle propose des formations, des outils concrets et des conseils autour des cryptos et de la technologie blockchain. "Le Web3, le web décentralisé est en train de révolutionner le monde. J’aime accompagner les gens, les aider à comprendre. La technologie blockchain n’étant pas administrée par une autorité centrale, mais par une communauté, elle comporte un grand potentiel de liberté."