Maureen Louys : ses dernières confidences avant l'effervescence des lives de The Voice Belgique

Maureen Louys dévoile également son emploi du temps bien chargé le jour d'un live de The Voice Belgique. Voici comment se déroule une journée dans la peau d'une animatrice du programme phare de la RTBF : "Après l'interview de ce matin, je repasse chez moi, je revois une dernière fois mes textes. Puis je pars pour Liège, j'arrive sur le coup de midi et demi et il y a maquillage jusque 14h. De 14h30 à 18h il y a la répétition et on est tous maquillés et habillés. La seule différence est que je ne mets pas de talons. On a deux fois trois heures, donc cela fait 6 heures de show. Après la répèt, on a le temps de manger, de faire deux trois réajustement et retouches maquillage puis arrive le direct".

Et le direct, il arrive donc de manière imminente : rendez-vous ce mardi 8 mars dès 20h35 sur La Une et sur Auvio.