Maureen Louys et Téléchat

Maureen Louys se souvient du bonheur qu'elle avait àregarder Téléchat entre 1983 et 1986. Il s'agissait d'une parodie du journal télévisé présentée par Groucha , un chat avec un bras dans le plâtre et Lola, une autruche comme un clin d'oeil à Yves Mourousi et Marie-Laure Augry qui sévissaient à l'époque. Ces deux marionnettes d’animaux anthropomorphes s'amusaient à donner la parole à des objets et à questionner leurs Gluons, des êtres microscopiques qui vivaient à l'intérieur des objets. "J'adorais les histoires de Téléchat, je les connaissais tous. Il y avait Légume-man. Il y avait aussi Brosse dure, les Gluons et la petite cuillère... Moi, ça me faisait rire et c'est vrai que c'est mes touts premiers souvenirs en télé et je sais que j'étais vraiment assidue et que j'aurais loupé aucun épisode."

Cette mini série de cinq minutes de 234 épisodes sera à la fois diffusée dans Lollipop sur la RTBF mais aussi dans Récré A2 sur Antenne 2. Elle met un mois à s'installer mais finit par rassembler huit millions de téléspectateurs. Un succès qui s'explique par plusieurs niveaux de lecture où tout le monde trouve son compte. Les téléspectateurs voyaient dans Téléchat, une critique de la société de consommation, de la course à l’audience et des codes de la télévision. Couronnée de nombreux prix en France et en Belgique, elle a même reçu le Prix de la meilleure émission francophone pour enfants et adolescents au festival de Cannes en 1984 et la Médaille d'argent au vingt-septième festival de la télévision à New York en 1985.

