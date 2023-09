Maureen compare les talents de The Voice avec ceux des Kids. Selon elle, les enfants ont un rapport plus fluide à l’émission, malgré un objectif commun avec les adultes, qui est celui de gagner. Ils ont également une meilleure cohésion entre candidats et lorsqu’ils se font éliminer, ils sont généralement plus tristes de quitter leurs copains et l’expérience, que d’avoir échoué. L’enjeu est différent pour les adultes qui, parfois, jouent leur carrière alors que les enfants, eux, sont là pour apprendre et profiter du moment et des activités proposées par les coachs. En interview, ce qui ressort le plus c’est leur insouciance et leur sincérité, ils ont un côté " sans filtre " qui amuse beaucoup Maureen.