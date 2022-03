Maureen Louys de retour dans The Voice Belgique : "c’est une autre dimension que je ne pensais pas vivre un jour"

Les lives de The Voice recommencent ce mardi 8 mars. Les tournages et répétitions prennent du temps. Cela va te demander une certaine organisation…

Je suis quand même assez organisée dans la vie. J’ai une maman qui vit à Liège et qui va s’occuper du petit pendant les lives. Étant donné que The Voice est capté à Liège, je dormirai sur place et comme ça, je verrai encore mon petit, le matin des lives et le lendemain matin. C’est super chouette parce que c’est une chance aussi que ma maman soit là pour moi. Evidemment, Valentin, le papa, sera là et ses parents aussi. En fait, j’ai beaucoup de gens autour de moi qui l’aiment beaucoup ce petit et qui seraient prêts à le garder et à m’aider. Tout ça va rouler. C’est vrai que ça va être dense parce que j’ai beaucoup de choses en même temps, mais je suis prête. C’est ramassé sur six semaines, donc je veux dire, c’est six semaines de rush et puis, je pourrai souffler avant l’Eurovision. Je pense que ça ne posera pas de problème.