Maureen et Barbara Louys dans le Grand Quiz ce dimanche !

L’aventure du " Grand Quiz " se poursuit ce dimanche soir sur la Trois. Deux nouvelles équipes s’affrontent sur des questions entièrement consacrées aux archives richissimes de la RTBF. Et pour animer le jeu truffé d’images plus drôles les unes que les autres, on retrouve, comme chaque semaine, Jacques Mercier et Jean-Luc Fonck, l’archiviste en chef de " C’est archivé près de chez vous ".