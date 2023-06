Maureen Dor vous donne rendez-vous pour un "Concert au réfectoire à 16h30" dans son premier roman

Maureen Dor était l’invitée du 8/9 pour son premier roman Concert au réfectoire à 16h30 et d’une possible adaptation de l’histoire sur les écrans.

Éditrice depuis quelques années de livres pour les enfants, c’est la première fois que Maureen Dor écrit un roman. Un roman écrit pendant deux ans et demi, mais son origine est plus ancienne.

"C’est tiré d’un scénario que j’ai coécrit il y a 10 ans, qu’on n’avait pas réussi à transformer en film", se souvient-elle. "J’aimais bien cette histoire et je me disais : c’est trop bête de ne rien en faire, elle me plaît bien. Et comme j’aime bien me mettre des challenges, je me suis dit : et si j’essayais d’écrire un roman ? Parce que ça n’a rien à voir avec un scénario et rien à voir avec des livres pour la jeunesse."

Concert au réfectoire à 16h30 raconte l’histoire d’un artiste qui va donner de la joie aux gens dans une maison de retraite.

"La plupart des chanteurs, des comédiens, ils jouent devant des petites salles. Et il y a un truc magique qui se passe : quiconque a fait ce métier le sait, quelle que soit la taille de la scène, quel que soit le nombre de spectateurs qui vous regardent, quand vous êtes sur scène, vous êtes sur scène et vous donnez tout", explique Maureen Dor.

D’abord un scénario, le roman pourrait prochainement retrouver son environnement original, avec peut-être une adaptation filmée.

Il a été acheté par une boîte de production […]. L’actrice est déjà choisie, et a priori les comédiens aussi.

Après la comédie, l’animation et l’édition, cette nouvelle expérience lui a donné le goût de réécrire d’autres romans : "on va voir comment c’est accueilli, mais a priori j’aimerais bien. En fait c’est assez chouette, et pour les gens un peu mégalos, on est chef de notre petit monde. Ça peut être très agréable."