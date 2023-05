Maurane : les confidences de sa fille Lou, 5 ans après son décès

Si sa carrière n’était pas un sujet de discussion, Maurane l’a entraînée dès son plus jeune dans sa vie d’artiste :

"Depuis ma naissance j’ai été baignée dans cette autre forme de réalité. […] Je dois avouer que ce sont les moments que j’ai préférés avec elle. J’aimais beaucoup la voir sur scène, dans les coulisses, c’est quelque chose que j’ai toujours aimé et ça me manque beaucoup."

Née en 1993, soit deux ans après la sortie du tube "Ami ou ennemi", Lou a connu dès son plus jeune âge la gloire de sa maman :

"Je ne sentais pas le tourbillon car j’étais beaucoup trop petite, mais c’est quelque chose qui a dû participer à ma construction personnelle et de me faire à l’idée que ma maman c’était ma maman mais aussi une personnalité connue, reconnue et que son métier de chanteuse c’était sa vie. Quand on est enfant, on s’adapte à la réalité dans laquelle on baigne. C’était une forme de normalité."