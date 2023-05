Maurane, 5 ans déjà : les souvenirs touchants de Salvatore Adamo et Michel Fugain

Cinq ans après son décès, ses amis se souviennent encore d’elle avec émotion "On s’appelait la nuit, pensant se laisser un message de sympathie, et puis comme on était réveillé l’un et l’autre on décrochait et on se parlait", raconte Salvatore Adamo. "Elle avait un humour, elle trouvait toujours une pirouette pour ramener la personne qui peut-être était partie dans la frime, pour lui faire comprendre qu’elle était démasquée."

À l’occasion de cet anniversaire, deux compilations viennent de sortir sur les plateformes numériques et en vinyle : Maurane Émotion et Maurane Swing.

Si les hommages se sont multipliés ces derniers temps, ils se poursuivront également en télé : le vendredi 5 mai à 20h30, La Trois diffusera le documentaire La passion selon Maurane, tandis que sa fille Lou préfacera en compagnie de Bruno Tummers le documentaire Mô, Maurane en mille temps, dès 20h30 sur La Une le dimanche 7 mai.