En mai 2018, la mort tragique de la chanteuse Maurane laissait orphelins des millions de fans, de Belgique et d’ailleurs. Avec une mère pianiste et un père directeur de conservatoire de musique, le destin de Claudine Luypaerts était tout tracé, ou presque. En hommage à sa disparition, C’est du Belge retrace pour vous le parcours exceptionnel de cette " adorable emmerdeuse " bourrée de talents, par la voix de Thierry Coljon, journaliste au Soir et auteur du livre " Maurane, la vie en rouge ".