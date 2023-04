"Maudie" : Sally Hawkins impériale dans ce film touchant sur la peintre Maud Lewis

Ce jeudi 13 avril, La Trois vous propose de découvrir Maudie, un superbe biopic et un drame romantique bouleversant sur la vie de la peintre Maud Lewis.

Qui était Maud Lewis ? Tout simplement l'une des artistes folkloriques les plus connues au monde. Née en 1903 à South Ohio en Nouvelle-Écosse, Maud est rapidement initiée à l'aquarelle par sa mère, pour créer des cartes de Noël. À 34 ans, souffrant de polyarthrite rhumatoïde aiguë, la peintre aspire à l'indépendance pour laisser sa tante tranquille. Grâce à une petite annonce, elle rencontre l'amour de sa vie, Everett Lewis, un vendeur de poisson qu'elle accompagne ensuite dans son circuit pour vendre ses cartes.

Alors que sa créativité ne cesse de se décupler, l'artiste se met à peindre sur toutes les surfaces de sa maison, des murs aux portes en passant par la boîte à pain ... Soutenue par son mari, Maud vit de sa passion jusqu'au bout. Maudie, réalisé par l'Irlandaise Aisling Walsh, rend parfaitement compte de cette passion dévorante, et de la magnifique relation entre Maud et Everett. C'est un beau film sobre, qui fait honneur aux couleurs et à la simplicité de l'art de Maud Lewis.