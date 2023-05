Maude Coutereels, capitaine du Standard Femina : "Cette Coupe de Belgique, remportée à Sclessin, restera à jamais gravée dans nos mémoires"

Le Standard Femina a donc remporté la 9e coupe de Belgique de son histoire. Dans un stade Maurice Dufrasne en ébullition, les Liégeoises se sont imposées 3-0 (après prolongation) face aux Genk Ladies. Une soirée forte en émotion pour les joueuses liégeoises et en particulier Maude Coutereels, la capitaine, qui a manqué la transformation d’un penalty dans les arrêts de jeu du temps réglementaire alors que le marquoir n’avait pas encore été défloré : " C’est le cas de le dire, nous sommes vraiment passées par toutes les émotions. J’ai le but de la victoire à la dernière minute mais je rate mon penalty. Ensuite, on se reprend directement dans les prolongations alors qu’on aurait pu douter. Heureusement, cela n’a pas été le cas. On n’a pas baissé les bras et nous avons réagi avec la force de caractère qui nous caractérise. Je pense que cette victoire est entièrement méritée. Nous avons été les meilleures dans le jeu et on s’est surtout procuré les plus belles occasions. Physiquement, nous étions bien. La preuve avec ces trois buts inscrits en prolongations ".

Cette victoire du Standard ne doit rien à personne. Les joueuses de Stéphane Guidi ont largement dominé les débats pour décrocher ce trophée qui couronne une saison remarquable. " Je pense que c’est la récompense du travail effectué tout au long de la saison. Nous avons terminé 3e du championnat et en coupe, on a réussi à éliminer coup sur coup Anderlecht et OHL, on a donc mérité cette coupe de Belgique ".

Une coupe que le Standard Femina attendait depuis 5 ans. Le dernier trophée remontait en effet à 2018 alors qu’il avait trusté les titres auparavant. Pour la capitaine du Standard, cette coupe a une saveur particulière : " C’est en effet un magnifique trophée. C’est vrai qu’on l’attendait depuis longtemps. L’an dernier, nous sommes passées complètement à côté de notre finale face à Anderlecht mais cette fois on a remis les pendules à l’heure. Je suis avant tout contente pour le club et tout ce qu’il fait pour nous au quotidien. Cette récompense est un peu notre remerciement et ramener la coupe au Standard est quelque chose de formidable ".

Fière d’avoir vécu l’enfer de Sclessin

Pour décrocher cette coupe de Belgique, l’équipe du Standard a pu compter sur le soutien du 12e homme dans un stade de Sclessin acquis à la cause des Liégeoises. Pour la première fois, un match de football féminin a attiré plus de 9000 personnes en Belgique. " On peut dire que pour une fois, on a vécu l’enfer de Sclessin " s’extasie Maude Coutereels qui a savouré cette finale comme il se doit. " C’est quelque chose de magnifique et à mon avis cela n’arrivera qu’une seule fois dans une carrière. Disputer une finale, à Sclessin, devant 9000 spectateurs. Cela va rester gravé dans les mémoires des joueuses qui, comme moi, ont eu la chance d’y participer. Je pense que cela ne se reproduira plus jamais donc je remercie les supporters d’avoir été présents. Je remercie aussi le Standard d’avoir organisé cette finale. Cela restera un souvenir inoubliable ".

Stop ou encore ?

Un souvenir peut-être encore plus fort pour la capitaine des Rouches qui pourrait mettre un terme à sa carrière après cette victoire en coupe même si elle n’a pas encore pris sa décision : " Si vous m’aviez posé la question il y a quelques semaines, je vous aurais dit que j’arrêtais à la fin de cette saison, après la finale, mais je ne vais pas prendre de décision à chaud car je pourrais le regretter. Je vais prendre encore un peu le temps pour peser le pour et le contre. A près de 37 ans, je me sens encore bien physiquement mais ce n’est pas toujours évident au quotidien. Cela fait quand même 21 ans que j’évolue en D1 et j’ai l’impression de toujours vivre à du 100 à l’heure au quotidien. A un moment donné il faudra bien penser à autre chose, donc je me pose des questions mais si je me sens encore capable de jouer une saison, je continuerais avec plaisir au Standard ".